8 Kasım 2025 Cumartesi
Güncel

İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü 4 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sola dönüş yapmak isteyen otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 01:16 - Güncelleme:
Kızılüzüm mevkisinde seyir halinde olan S.K'nin kullandığı 33 AOS 532 plakalı otomobil, sola dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Z.K. idaresindeki 35 ARY 751 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki S.K. (41), D.Y. (55), K.T. ve A.O.D. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan S.K. ve D.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki 33 AOS 532 plakalı otomobilin bir süre durduktan sonra hareket etmesi, sola dönüş yaptığı sırada 35 ARY 751 plakalı otomobille çarpışması, ardından 2 otomobilin de savrulması yer aldı.

