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Güncel

İzmir'de korkunç olay: 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

AA29 Kasım 2024 Cuma 06:54 - Güncelleme:
İzmir'de korkunç olay: 3 kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre Fahrettinpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı.

Taraflardan B.B. tabanca ile 4 kişiye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tabancayla vurulan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan A.M. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde sevk edildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli B.B'nin yakalanması için çalışma başlatırken olay esnasında yanında oldukları tespit edilen 2 arkadaşını gözaltına aldı.

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