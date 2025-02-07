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İzmir'de korkunç olay! Cinayeti borç yüzünden işlediğini itiraf etti

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, kendisine borcu olan ve bu yüzden tartıştıkları öğrenilen 1 çocuk babası arkadaşını, bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi arkadaş, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 15:36 - Güncelleme:
İzmir'de korkunç olay! Cinayeti borç yüzünden işlediğini itiraf etti
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Olay, 5 Şubat Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında Konak ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonculuk yaptığı öğrenilen Abdurrahman Bozkurt (30) ile arkadaşı Hakkı K. (31) arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Gerginliğin artması üzerine çıkan kavgada Hakkı K., arkadaşını bıçakla yaralayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Abdurrahman Bozkurt, kaldırıldığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Bozkurt'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ BORÇ YÜZÜNDEN İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Hakkı K.'yi ve olayda parmağı olduğu düşünülen P.G. (29) adlı bir kadını aynı gün yakaladı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Hakkı K.'nin, Abdurrahman Bozkurt ile arkadaş olduklarını, alacak meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakkı K. tutuklanırken, Pınar G. serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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