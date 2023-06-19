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İzmir'de korkunç olay! Parçalanmış cesetler burada saklanmış

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde, parçalara ayrılmış vaziyette 4 kişinin cesedinin bulunduğu öne sürülen derin dondurucu ve buzdolabı görüntülendi.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
İzmir'de korkunç olay! Parçalanmış cesetler burada saklanmış
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Dün saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 sokaktaki bir evde, Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişinin parçalanmış cesetlerinin buzdolabı ve derin dondurucuda bulunması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Derin dondurucuda bulunan parçalanmış cesetlerin, Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait olduğu öğrenilirken cesetlerin tamamen parçalandığı, parçaların kime ait olduğunun DNA testi sonucu belirleneceği kaydedildi.

KATLİAM DOLAPLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan 4 kişinin parçalanmış cesetlerinin saklandığı iddia edilen evdeki buzdolabı ve derin dondurucunun görüntüleri ortaya çıktı. Cesetlerin bu dolaplarda günlerdir tutulduğu, yakınlarının kendilerinden haber alamaması üzerine yaptığı ihbarla polis ekipleri tarafından bu dolaplarda bulunduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu öne sürülen katil zanlısını yakalamak için İzmir Emniyeti tarafından başlatılan geniş çaplı çalışma sürüyor.

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