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İzmir'de korkutan yangın! 11 ev tahliye edildi

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi.

AA30 Temmuz 2024 Salı 21:46 - Güncelleme:
İzmir'de korkutan yangın! 11 ev tahliye edildi
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

OGM EKİPLERİ VE ARAÇLARI BÖLGEDE

Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

11 EV TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

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