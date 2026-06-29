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Güncel

İzmir'de korkutan yangın... Yerleşim yerlerine yaklaştı

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
İzmir'de korkutan yangın... Yerleşim yerlerine yaklaştı
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Yangın, saat 14.05 sıralarında ilçeye bağlı Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde bulunan bir tarım arazisinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan ve rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangına 7 uçak ve 8 helikopterle havadan, 35 arazöz, 4 dozer ve onlarca personelle karadan müdahale eden edilirken, sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gün boyu rüzgarın yön değiştirmesiyle civardaki bazı yerleşim yerlerini tehdit eden alevler, ekiplerin etkili çalışması sonucu yaşam alanlarına ulaşmadan engellendi.

TEHLİKE BÜYÜK ÖLÇÜDE ATLATILDI

Yangında bazı tarım arazilerinde bulunan ufak çaplı barakaların zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede tehlike büyük oranda atlatıldı.

İzmir Valiliğinden alınan bilgiye göre, alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde alevler yer yer parlarken, havanın kararmasına kısa bir süre kala uçaklar ve helikopterlerle havadan su atma çalışmalar sürüyor.

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