İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0901
  • EURO
    6,5759
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    119151
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı
Güncel

İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet gözaltına alındı.

AA20 Şubat 2020 Perşembe10:57 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:57

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşlarını kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla hakkında savcılığa şikayet edilen mutemet Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini belirleyen ve eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Y.Y, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemeti Y.Y. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, şüphelinin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı, bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlenmişti.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir
Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik
İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.