İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

İzmir'de koronavirüste yeni rekor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in koronavirüs vak'a sayısında kendi rekorunu kırdığını belirterek durumun iç açıcı olmadığını söyledi.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 11:07 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:07
ABONE OL

İzmir'de basın mensupları ile bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Köşger, kentteki korona virüs vak'a oranları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Köşger, "İzmir'de rakamlar maalesef iç açıcı değil. Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Daha önce hiç ulaşmamış rakamlara ulaşıldı. Depremin olduğu gün herkes sokağa çıkıp birbirine bulaştırmıştı. O zaman bir pik noktayı görmüştük. Şu an o pik nokta aşıldı. En yüksek sayıdayız şu anda. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü eskiye nazaran daha düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.