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İzmir'de kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 13:06 - Güncelleme:
İzmir'de kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi öldü
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Yenişehir semtindeki Gıda Çarşısı 1203 Sokak'ta 5 katlı bir kozmetik mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği mağazadan patlama sesleri duyulurken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan çalışanlardan Mustafa Yaşar Gümüş (40), hastanede hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin köpük ve kimyasal sıvılar da kullandığı yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınabilen yangının ardından diğer çalışan Tugay Bürücüler'in (29) de cansız bedenine ulaşıldı.

Bürücüler ve Gümüş'ün cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili, sahibi şehir dışında olduğu belirtilen iş yerindeki çalışanların ifadesine başvurdu.

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