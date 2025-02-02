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İzmir'de küfür cinayeti: Arkadaş katili yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde beraber alkol aldıkları esnada küfürleşme yüzünden tartışan arkadaşların kavgası cinayetle sonuçlandı. Arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

IHA2 Şubat 2025 Pazar 20:37 - Güncelleme:
İzmir'de küfür cinayeti: Arkadaş katili yakalandı
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Olay, 1 Şubat Cumartesi gecesi saat 02.30'da Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan U.C.S. (28) ve Murat Gazi Sönmez (29) adlı iki arkadaş, küfürleşme yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda U.C.S. ile Murat Gazi Sönmez yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. U.C.S., yanında bulunan bıçakla arkadaşını yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Sezer yere yığılırken, arkadaşı olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki kameralar tarafından görüntülendi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Polis olay yeri güvenliğini sağlarken, ağır yaralanan Murat Gazi Sönmez ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Bayraklı ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese yapılan operasyonla cinayet şüphelisi U.C.S., suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

KÜFÜR YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden U.C.S.'nin alkollü oldukları esnada küfürleşme yüzünden arkadaşı Murat Gazi Sönmez ile kavga ettikleri, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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