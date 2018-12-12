İzmir'de kumar operasyonu yapıldı İzmir'in Bornova ilçesindeki bir sendika binasına düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı iddiasıyla sendika başkanı ile kumar oynayan 59 kişiye işlem yapıldı. Operasyonda 80 tombala kartı, 4 bin 207 tombala pulu, 21 yazboz kağıdı ele geçirildi. Söz konusu adrese daha önce yapılan operasyonlarda 2 bin 359 kişiye kumar oynamaktan idari para cezası kesildiği öğrenildi.