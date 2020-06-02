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  • İzmir'de kundaklandığı iddia edilen servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
Güncel

İzmir'de kundaklandığı iddia edilen servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Konak ilçesinde molotofkokteyli atıldığı öne sürülen servis minibüsü tamamen yandı.

AA02 Haziran 2020 Salı 07:02 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 07:03
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İddiaya göre, Boğaziçi Mahallesi 2244 Sokak'ta park halindeki 35 S 00896 plakalı Mustafa N’ye ait servis minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü.

Yangında, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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