  İzmir'de kuraklık alarmı: Kesintiler ekimde de sürecek
Güncel

İzmir'de kuraklık alarmı: Kesintiler ekimde de sürecek

İzmir'in merkez ilçelerinde kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri ekim ayında da sürecek.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.

Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek.

Kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

Popüler Haberler
