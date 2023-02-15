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İzmir'de lastik deposunda yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde bir lastik bayisinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 05:20 - Güncelleme:
İzmir'de lastik deposunda yangın
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Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir lastik bayisine ait depodan duman yükseldiği ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bayinin diğer bölümlerine de sıçrayan yangın, yoğun alev ve duman yükselmesine neden oldu.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma yürüten itfaiye ekipleri, iş yerinin bitişiğindeki akaryakıt istasyonu önünde de tedbir aldı.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan 4 çalışanın dışarıya çıktığı öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının mutfak bölümündeki ısıtıcıdan çıktığı öne sürüldü.

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