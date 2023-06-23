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İzmir'de LGBTİ etkinlikleri yasaklandı

İzmir Valiliği, sapkın LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve intersex) derneklerinin 11. Onur Haftası adı altında düzenlemeyi planladığı etkinlikleri, genel ahlakı koruma gerekçesiyle yasakladı.

23 Haziran 2023 Cuma 21:16 - Güncelleme:
İzmir'de LGBTİ etkinlikleri yasaklandı
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İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, haziran ayının sonlarında "Onur Haftası" adı altında ilimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirilmek istendiği anlaşılmaktadır.

Genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği değerlendirilmekle birlikte, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği bilinmektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarabileceği muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dâhil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, LGBTİ "İzmir 11. Onur Haftası" adı altında planlanan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival vb. eylem/etkinlikler, kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kişi güvenliğinin sağlanması, kişilerin çalışma ve seyahat hürriyetlerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gereğince 24.06.2023 günü saat 00:01'den – 25.06.2023 günü saat 23:59'a kadar 2 (iki) gün süre ile açık yerlerde İzmir ili genelinde il sınırları dahilinde yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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