  İzmir'de limanda feci kaza! İşçi yaşamını yitirdi
Güncel

İzmir'de limanda feci kaza! İşçi yaşamını yitirdi

İzmir Alsancak Limanı'nda çalıştığı geminin ambarına düşen işçi yaşamını yitirdi.

25 Kasım 2025 Salı 12:13
İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Limanı'nda görevli Reşat Doğan (57), yük gemisinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek tutunduğu korkuluktan geminin ambarına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Doğan'ın cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ailesinin Elazığ'da olduğu, kentte tek başına yaşadığı belirtilen Doğan'ın emeklilik planı kurduğu, 2026 yılının Ocak ayında iş arkadaşlarına emekli olacağını söylediği öğrenildi.

Popüler Haberler
