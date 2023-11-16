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İzmir'de metro kazası: Yaralılar var

İzmir'de raydan çıkan 2 metro vagonundan birinin peron duvarına çarpmasıyla 3 kişi hafif yaralandı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
İzmir'de metro kazası: Yaralılar var
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Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapan metrodaki iki vagon, Sanayi İstasyonu'nda raydan çıktı. Vagonlardan biri istasyondaki peron duvarına çarptı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemeye göre vagondaki 3 kişi hafif şekilde yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından vagonlar tahliye edilirken hattaki metro seferleri durduruldu.

Kaza sonucu duvara çarpan vagon ile istasyonda hasar oluştuğu gözlendi. Ekipler, vagonun raydan çekilmesi için çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Evka 3 yönünde sefer yapan metro treninin son vagonunun raydan çıkarak peron duvarına çarptığı belirtilerek kazanının nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Trenin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğinin aktarılan açıklamada, metronun tek hattındaki seferlere 15 dakikada bir olmak üzere devam edildiği belirtildi.

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