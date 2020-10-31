İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin uzmanlardan ilk açıklama

star.com.tr 30 Ekim 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



Yaşanan şiddetli depremin etkisi sürerken uzmanlar vatandaşların içini rahatlatacak açıklamalarda bulundu. Mevcut bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanları, bölgede meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden daha şiddetli bir sarsıntı beklenmediğini açıkladı.

“İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem oldukça önemli” diyen Prof. Dr. Hüsnü Can, “Deprem şiddetine bakıldığında orta ölçekli olarak nitelendirilecek şiddette. Ülkemizde sığ depremler meydana geliyor, bu yaşananda onlardan biri. Sığ depremler yüzeye daha yakın olması nedeniyle şiddetini daha çok hissettiriyor” dedi.

Bölgede artçıların süreceği uyarında bulunan Prof. Dr. Can, “Bölgede yaşanan 6.6’lık depremin ardından takip eden 5.0 4.9 şiddetine varan artçılar olacaktır. Vatandaşlara bu artçılar süresi boyunca binalarda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Ana depremle birlikte meydana gelmiş çatlaklar fark edilemiyor olabilir, bu artçılar mevcut çatlakları derinleştirip can ve mal kayıplarına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Can, “Bölgede daha büyük bir deprem beklenmiyor, zaten enerji birikimi açığa çıktı, fay kırıldı. Öte yandan o bölgede 6.6’nın üzerinde deprem oluşturabilecek fay hattı bulunmuyor. İlk verilerden elde edinilen bilgilere göre Seferihisar tarafında denizde oluşmuş bir deprem, aynı şiddette bir deprem karada meydana gelmiş olsaydı daha şiddetli hissedilirdi. Denizde oluşması şiddetin hafiflemesine neden oldu” şeklinde konuştu.

DEPREM 25-30 SANİYE SÜRDÜ

Depreme İzmir’de yakalanan Prof. Dr. Orhan Tatar deprem anına ilişkin yaşadıklarını ve vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları şu şekilde açıkladı: “İzmir’de, deprem bölgesine çok yakın bir noktadaydım. Deprem yaklaşık 25-30 saniye sürdü. Depremin merkez üssü sahil şeridi ile hemen bizim güneyimizde kalan Sisam Adası arasında bir noktaya düşüyor. Bilgiler henüz çok yeni fakat Seferihisar bölgesinde aktif olan faylar var, bu faylardan kaynaklanmış olabilir. 6.6 büyüklüğündeki deprem bu bölgedeki fayların yaratabileceği en büyük depremlerden biri. Depremlerden sonra paniğe kapılmamak çok önemli, 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra 5.0, 5.1 büyüklüğünde artçılar meydana gelmesi yüksek olasılık. Özellikle biz de ana şoku atlattıktan sonra depremin hemen ardından 3-4 artçı daha hissettik. Vatandaşlarımızın muhakkak binalarının kontrollerini yapmalarında fayda var. Ben şuan yeni bir binada olmama rağmen bir takım sıva çatlakları görüyorum, gün ve gece devam edecek artçılar yaşanan çatlakların derinleşmesine ve yıkımlara neden olabilir. Şimdilik elde olan bilgilere bakıldığında bu depremin meydana geldiği fay üzerinde 6.6’dan büyük bir deprem beklenmiyor. Tabii ki bölgede bu şiddette deprem oluşturabilecek faylar mevcut, bu gerçeği bilerek hareket etmek gerekiyor.”

AFAD’DAN UYARI

Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan internet ve SMS uyarı geldi. Vatandaşlara çağrıda bulunan AFAD, 'Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin' denildi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.