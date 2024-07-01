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Güncel

İzmir'de meydana gelen patlamaya ilişkin yeni gelişme

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi adliyeye sevk edildi.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
İzmir'de meydana gelen patlamaya ilişkin yeni gelişme
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Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderildi.

Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.

- Olay

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alınmıştı.

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