İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2021 Perşembe / 25 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2902
  • EURO
    9,8517
  • ALTIN
    483.059
  • BIST100
    1474.13
Güncel

İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 06:38 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 06:38
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Mustafa Uygur (25) idaresindeki 16 HDG 34 plakalı motosiklet, Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürüklenen motosikletin sürücüsü ve yanındaki Merve A. (25) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Merve A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.