İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de öğrenciler 16 bin taştan Türk ve Filistin bayrakları yaptı
Güncel

İzmir'de öğrenciler 16 bin taştan Türk ve Filistin bayrakları yaptı

İzmir'in Bergama ilçesinde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda vefat eden çocuklara dikkati çekmek isteyen öğrenciler, boyadıkları 16 bin taştan Türk ve Filistin bayrakları oluşturdu.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 23:30 - Güncelleme:
İzmir'de öğrenciler 16 bin taştan Türk ve Filistin bayrakları yaptı
ABONE OL

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen öğrenciler, Bergama Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler, saldırılarda ölen çocukları temsil etmesi amacıyla boyadıkları 16 bin taştan Türkiye ve Filistin bayrağı yaparak bahçedeki alana dizdi.

"Özgür Filistin", "Çocukları kurtarın", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı dövizleri taşıyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Taha Arben Vurgun, Filistin'de insanlık dramını yaşandığını belirterek, "Filistin'de şehit düşen çocukları anmak için buradayız. Şehit olan 16 bin çocuğun anısına taşlarımızı okulun bahçesine dizdik. Kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Yavuz Selim Aktaş da Filistin'deki çocukların açlık ve yoklukla iç içe bir yaşam sürdüğünü anlatarak, saldırıların son bulmasını istedi.

Program, Filistinliler için okunan duanın ardından sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.