Güncel

İzmir'de okul servislerine zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Sezonu öğrenci servis fiyat tarifesine göre en yakın mesafe olan 0-3 kilometre, devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda ise 3 bin 313 TL oldu.

22 Ağustos 2025 Cuma 14:03
İzmir'de okul servislerine zam geldi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Sezonu öğrenci servisi fiyat tarifesi imzalanarak onaylandı. Tarifeye göre en yakın mesafe olan 0-3 kilometre ücreti; devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda 3 bin 313 TL'ye yükseldi.

Araçlarda yardımcı personel (hostes) kullanılması durumunda mevcut fiyatlara yüzde 30 eklenerek en yakın mesafe 0-3 kilometre devlet okullarında 3 bin 590 TL, anaokulları ve özel okullarda da 4 bin 306 TL oldu.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, "Öğrenci servis tarifemizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meslektaşlarıma kazasız belasız hayırlı işler dilerim" dedi.

Servisle ilgili mağduriyet yaşanmaması için velilere uyarıda bulunan Mert, "Devlet okullarında fahiş fiyatla ilgili bir şikâyet yok. Hatta çoğu okulda belirlenen ücretlerin de altında fedakârlık yapılıyor. Esnafımız çocuklarımızın güvenliği ve velilerimizin bütçesi için elini taşın altına koymuş durumda. Ne yazık ki farklı uygulamalar sadece özel okullarda görülüyor. Okul yönetimleri, velilere anlaşmalı firmaların fiyatlarını dayatıyor. Bu da hem esnafımızı hem velilerimizi mağdur ediyor. Çocuklarını özel okula servisle gönderecek velilerimiz, okulun anlaştığı aracı firmalar yerine doğrudan S plakalı servisçilerle anlaşsın. Böylece hem güvenli hizmet alırlar hem de maliyetleri fahiş rakamlardan kurtulmuş olur" dedi.

