İzmir'de zeytinlik alanda yangın çıktı
İzmir'in Balçova ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yagın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye görevlileri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Yine çok sayıda orman işçisi de bölgeye gönderildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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