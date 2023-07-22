İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. isimli şüphelinin alevler arasında dolaştığı sonra da kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. şüpheli gece saatlerinde olay yerinde yakalandı. Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.'ye ait olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.Ç.'nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı.

KUNDAKÇI GÖZALTINDA

Yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. adlı bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Günün ilk ışıklarında yangın bölgesinde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterlerle yanan alana müdahale etti. İki helikopter denizden aldıkları suyu yanan bölgelere atarak harlanan alevlere müdahale etti.

KONTROL ALTINDA

Bölgede çıkan yangın günün aydınlanması ile beraber havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.