İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de orman yangınının “kaynakçı” faili tutuklandı
Güncel

İzmir'de orman yangınının “kaynakçı” faili tutuklandı

İzmir Menderes'te tarım alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına neden olduğu belirlenen kaynakçı M.Ş.T., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
İzmir'de orman yangınının “kaynakçı” faili tutuklandı
ABONE OL

Çile Mahallesi'nde dün tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan arazi sahibi D.Y. (32), prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) ile kaynakçı M.Ş.T'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kaynakçı M.Ş.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Dün Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edilmiş, müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, yangının kaynakçı ustası M.Ş.T'nin izinsiz prefabrik ev yapımında demir kaynağı yaptığı sırada çıktığını belirlemiş, M.Ş.T, arazi sahibi D.Y. ve M.A.Y'yi yakalamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.