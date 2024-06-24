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  • İzmir'de otelde sır ölüm: 2 kardeşi hayattan koparan kek ve ton balığı mı?
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İzmir'de otelde sır ölüm: 2 kardeşi hayattan koparan kek ve ton balığı mı?

İzmir'de iki kardeşin otel odasında ölü bulunduğu olayda önemli bir gelişme yaşandı. Cansız bedenleri bulunan kardeşlerin annelerinin aynı gün çocukları ile birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu söylemesi üzerine ailenin marketten alıp, yediği kek ve ton balığından alınan numuneler incelemek üzerine laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

DHA24 Haziran 2024 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
İzmir'de otelde sır ölüm: 2 kardeşi hayattan koparan kek ve ton balığı mı?
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Ege Uğraş (14) ve Handan Uğraş (12) kardeşlerin otel odasında ölü bulunması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Olayda aynı gün anne Gönül Uğraş'ın (35) da zehirlendiği ve bu şikayet üzerine hastaneye başvurduğu açıklandı.

Olay, Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. Bayındır ilçesinde yaşayan ve çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi. Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak otelden ayrıldı.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ DURUMU POLİSE İHBAR ETTİ

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ailenin kaldığı odayı kontrol ettiğinde Ege ve Handan Uğraş kardeşleri yatakta hareketsiz buldu. Z.Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınan kardeşlerin cenazeleri, annelerinin yaşadığı Bayındır ilçesinin Çırpı Mahallesi'nde toprağa verildi.

"KEK VE TON BALIĞI YEDİK"

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ifadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşıp, emniyete götürdü. Gönül Uğraş ifadesinde, 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi. Ulaş, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi. Gönül Uğraş, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

NUMUNELER İNCELENECEK

Öte yandan Uğraş ailesinin marketten alıp, yediği kek ve ton balığından alınan numunelerin incelemek üzerine Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği belirtildi. Çocukların kesin ölüm nedeni, ayrıntılı otopsi raporu sonrası netleşecek.

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