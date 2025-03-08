İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmir'de oto lastikçideki yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde oto lastik satış ve bakımının yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
İzmir'de oto lastikçideki yangın söndürüldü
ABONE OL

Evka-3 Mahallesi 4. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bu sırada yangın, bitişikteki başka bir lastik dükkanına sıçradı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hasarın oluştuğu iş yerlerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

  • oto lastik
  • yangın
  • itfaiye müdahalesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.