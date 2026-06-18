İzmir'de park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İnönü Caddesi'nde Hüseyin Deniz (68) idaresindeki 45 SC 2487 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücü, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, sürücünün kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.