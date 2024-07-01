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Güncel

İzmir'de patlamanın yaşandığı lokantanın olay anında kapalı olduğu belirlendi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaşandığı patlamanın yaşandığı lokantanın cumartesi gecesi temizliğin ardından kapatıldığı, olay esnasında ise hizmet vermediği öğrenildi.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
İzmir'de patlamanın yaşandığı lokantanın olay anında kapalı olduğu belirlendi
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Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma olay yeri inceleme ekipleri patlamanın yaşandığı iş yeri ve çevresindeki çalışmalarını tamamladı.

İlk bilgilere göre patlamaya neden olan sanayi tipi tüpün cumartesi günü takıldığı, ardından gece yapılan temizliğin ardından işletmenin kapatıldığı, patlamanın yaşandığı pazar günü de lokantanın hizmet vermediği bilgisine ulaşıldı.

İşletmenin ayrıca doğal gaz aboneliğinin bulunmadığı belirtildi.

İzmir Valiliğince oluşturulan hasar tespit komisyonu, patlamanın yaşandığı bölgede zarar gören dükkan ve araçların hasarlarının tespitini tamamladı. Ekipler, evlerde oluşan hasarların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Patlamada yaralanan 6 kişinin tedavileri ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nde devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlamada evleri zarar gören 25 kişi ise Torbalı Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan otellere yerleştirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi G.K. ile tüpü değiştiren M.K'nin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün bir lokantada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile tüpü değiştiren M.K. gözaltına alınmıştı.

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