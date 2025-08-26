İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0348
  • EURO
    47,8175
  • ALTIN
    4438.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var
Güncel

İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikapla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA26 Ağustos 2025 Salı 00:38 - Güncelleme:
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var
ABONE OL

Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hazım Ç. (15) yönetimindeki 35 SFF 56 plakalı motosiklet virajı alamayarak, karşı yönde seyreden E.Y. (44) idaresindeki 35 BRK 510 plakalı pikapla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Hazım Ç. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Atlas Ö. (15) yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atlas Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.