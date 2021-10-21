İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

AA 21 Ekim 2021 Perşembe 09:05 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 09:38

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.

HDP Torbalı İlçe Başkanı H.B. ile Karabağlar İlçe Başkanı Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin yakalanmasına için operasyon düzenlendi.

İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

Öte yandan, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 zanlının da arandığı bildirildi.

