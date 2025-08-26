İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

İzmir'de restoranda çıkan kavga cinayetle bitti

İzmir Buca'da bir restoranda çıkan tartışmada tabancayla vurulan 20 yaşındaki Emirhan Kaya yaşamını yitirdi. İşletme sahibi gözaltına alındı.

26 Ağustos 2025 Salı 10:02
İzmir'de restoranda çıkan kavga cinayetle bitti
İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda, işletme sahibi ile müşterinin kavgası kanlı bitti. Tabancayla vurulan genç müşteri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken işletme sahibi gözaltına alındı.

Olay dün saat 01.30 sıralarında, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana müşteri olarak gelen Emirhan Kaya (20) ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay dışarı taştı. Sokakta devam eden kavgada işletme sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ardı ardına ateş açtı. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç müşteri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Cinayet şüphelisinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Izmir Buca
  • Restoran Cinayeti
  • Emirhan Kaya
  • İşletme Sahibi

