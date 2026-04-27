İzmir'de ''rüşvet'' operasyonu: 2 icra memuruna istenen hapis cezası belli oldu

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar icra müdür yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, iki sanığın da "rüşvet almak" suçunu fikir ve eylem birliği içinde işlediklerini belirterek, 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ile avukatları esas hakkındaki savunmaları için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

- OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs 2025'te, İzmir İcra Müdürlüğünde bulunan bir dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B'nin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Sanıkların avukattan 180 bin lira rüşvet aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanıkların "rüşvet almak" suçunu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri belirtiliyor.



İddianamede, sanıkların TCK'nin 252/2 ve diğer ilgili maddeleri uyarınca 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.