  • İzmir'de sağanak! Tarım arazileri su altında kaldı
İzmir'de sağanak! Tarım arazileri su altında kaldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve meyve bahçeleri su altında kaldı.

AA5 Nisan 2026 Pazar 14:24
Torbalı'ya bağlı Pamukyazı, Subaşı ve Atalan mahalleleri arasındaki alanlarda su birikintileri oluştu.

Bölgedeki bazı tarım arazileri ve meyve bahçeleri suyla kaplandı. Su altında kalan alanlar dronla görüntülendi.

Atalan Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik, AA muhabirine, bu yıl yağışların geçen yıla göre daha fazla olduğunu söyledi.

Yağışların sürmesi nedeniyle bölgede domates, pamuk, mısır, fasulye ekiminin geciktiğini belirten Çelik, Küçük Menderes Nehri'nin taşması sonucu da çevredeki bazı arazilerin su altında kaldığını ifade etti.

Çelik, geçen yıllarda kuraklık yaşandığını hatırlatarak, bu yılki yağışların su ihtiyacını karşıladığını ancak aşırı yağışın da olumsuz etkilerinin olduğunu anlattı.

Suların çekilmesiyle tarlada ekim yapılacağını kaydeden Çelik, "Ekilen tohumlar 3-4 gün su altında kaldığı zaman bozulur. Hava açıldığı zaman çiftçilerimiz tekrar o tohumları alıp tarlalar tavına geldiği zaman ekimi sağlanacak. Umudumuz bundan sonrası için yağmurların biraz daha az olması, bizim de ekimlerimizi rahat rahat yapabilmemiz." diye konuştu.

  • Torbalı yağmur
  • tarım arazileri
  • su altı
  • meyve bahçeleri
  • Izmir

