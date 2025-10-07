İSTANBUL 19°C / 13°C
Güncel

İzmir'de sağanak yolları dereye çevirdi! Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

Bayraklı'da etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bozuk yollar dere yatağına dönerken, kısa süreli yağışta sokaklarda biriken toprak ve taş yığınları dikkat çekti.

IHA7 Ekim 2025 Salı 17:37 - Güncelleme:
İzmir'de sağanak yolları dereye çevirdi! Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti
İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürürken, kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Özellikle Bayraklı ilçesinde yağışla birlikte altyapı çalışmaları nedeniyle kazılmış olan yollar dere yatağına döndü. Yağmur sularının sürüklediği toprak ve taş birikintileri, ulaşımda aksamaya yol açtı. Mahalle sakinleri, bazı noktalarda su birikintilerinin metrelerce genişliğe ulaştığını, kazı alanlarında ise yarım metreyi bulan göçüklerin oluştuğunu belirtti.

"İZMİR GAZ'IN ÇALIŞMALARI YÜZÜNDEN MAĞDURUZ"

Yol kazılarından dolayı yağmur suyunun evini bahçesine dolduğunu belirten Yılmaz Çakmak, "İzmir Gaz'ın çalışmaları yüzünden mağduruz. Gelip yapıyorlar, sonra öylece bırakıyorlar. Üstüne bir de kazmayı vurup gidiyorlar. Su baskınından kuşlarım telef oldu. Kapının önü tamamen dere yatağına dönmüş. Yağmur yağdı, gördünüz, bu hale geldik. Rezilliğin daniskası. Bir yağmur yağınca buranın bütün pisliği ortaya çıkıyor. Baştan savma işler yapıp gidiyorlar. Zaten alt yapı çalışmaları da yok. Her şey gözünüzün önünde. Bir su baskınıyla her yer mahvoldu, darmadağın oldu. Her yağmurda aynı şeyi yaşıyoruz" dedi.

Yollardaki kum ve taş birikintilerinden dolayı yürümekte güçlük çektiklerini vurgulayan Serkan Acar, "Bozuk yolları toprakla kapattılar. Biz de 'Kapatın burayı, bak bugün yarın yağmur yağacak' dedik. Şimdi yağmur yağdı, toprak iyice geldi. Bugün de geliyorlar, kepçeyle burayı topluyorlar. Yarın yine toprak atacaklar, yine yağmur gelecek. Herkesin evinin civarı, sokak araları hep toprak ve taş olmuş. Buna artık dur desinler. Kimse bir şey yapmıyor. Belediye de iş yapmıyor bir kere. Mahalle araları her yer toprak, arabaların alt takımları zarar görüyor. Benim kapımın önüne kadar gelmiş. Bir an önce kapatsınlar buraları" diye ekledi.

