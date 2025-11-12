İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

İzmir'de sahte içki operasyonu! Bir çift gözaltına alındı

Selçuk ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir çift yakalandı.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 22:59
İzmir'de sahte içki operasyonu! Bir çift gözaltına alındı
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, B.Ç. ve E.Ç. çiftinin Zafer, Atatürk ve Şirince mahallelerindeki adreslerinde el yapımı sahte içki bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1297 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan çiftin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

