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İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti.

AA16 Ekim 2020 Cuma 11:41 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 11:41
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İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 1'inin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

İzmir'in Foça ilçesinden metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün hayatını kaybetti.

Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si 13 Ekim, 3'ü ise 14 Ekim'de ölmüş, dün kayıp yaşanmamıştı.

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