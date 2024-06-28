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İkinci 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme: 2 adreste arama yapıldı

İzmir'de yaşanan ikinci 'Seçil Erzan' vakasında yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen ve intihar girişiminde bulunan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün intihar girişimi sonrası hastanedeki tedavisi sürüyor. Güvenlik güçleri, Hatice Ö.'nün görev yaptığı banka şubesindeki odasında ve S.Ç.'nin sahibi olduğu döviz bürosunda arama yaptı.

DHA28 Haziran 2024 Cuma 15:03 - Güncelleme:
İkinci 'Seçil Erzan' vakasında yeni gelişme: 2 adreste arama yapıldı
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Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç.'ye gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında dün gözaltı kararı çıkarıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Hatice Ö.'nün, intihar girişiminin ardından pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını saptadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

Bu arada döviz bürosu sahibi S.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirdi. Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de kesildi.

ÇEŞİTLİ BELGELERE EL KONULDU

Operasyonu yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün, Hatice Ö.'nün görev yaptığı Denizbank Bornova Şubesi'ndeki odasında ve 'Karşıyaka Döviz' isimli iş yerinde arama gerçekleştirdi. Bulunan belgeler ve dijital evraklara incelenmek üzere el konularak emniyete götürüldü.

KARŞIYAKA. ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Karşıyaka Spor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Haberlere konu eski yönetim kurulu üyemiz Hatice Ö.'nün, ilk yönetim kurulu toplantısından sonra yapmış olduğumuz 3 yönetim kurulu toplantısına, herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmamış olması sebebiyle; tüzüğümüzün 24. maddesinin 5. fıkrası gereği yönetim kurulu üyeliği, son yönetim kurulu toplantısında düşürülmüştür. Bu çerçevede Hatice Ö., halihazırda yönetim kurulu üyemiz değildir. Kaldı ki; yönetim kurulumuzda görev yapan herkesin kendi mesleki faaliyetleri ve iş hayatları bulunmakta olup, mesleki yaşantılarında yapmış oldukları eylemler kendilerini bağlamaktadır. Tüm bunların ışığında, yaşananların kulübümüze zarar vermemesi adına hukuki süreç tarafımızdan da itina ile takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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