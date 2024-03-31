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İzmir'de seçmen sandık başına gitti

İzmir'de 3 milyon 459 bin 970 seçmen, saat 08.00'den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kent genelindeki 10 bin 721 sandıkta oy kullanmaya başladı.

DHA31 Mart 2024 Pazar 08:45 - Güncelleme:
İzmir'de seçmen sandık başına gitti
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İzmir Valiliği tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için 10 bin 721 sandıkta, toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

Kentte seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren 10 bin 721 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ilgili mevzuat doğrultusunda hareket edilmektedir. Bu kapsamda seçim günü; İl Jandarma Komutanlığı'ndan, 3 bin 706 personel ve 776 araç, İl Emniyet Müdürlüğünden, 12 bin 339 personel ve 889 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, 232 personel ve 17 araç olmak üzere; toplam 16 bin 277 personel ve bin 682 araç ile seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir" denildi.

  • İzmir seçmen sayısı
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