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İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı

Bunaltıcı sıcakların etkisini sürdürdüğü Ege Bölgesi'ndeki birçok merkezde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken İzmir'de 41,4 derece ile meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak haziran günü yaşandı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 41,4 dereceye ulaşarak 28 Haziran 1982'de ölçülen 41,3 derecelik rekoru geride bıraktı.

İzmir'de meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak haziran günü yaşandı. Sıcaklık Bornova ilçesinde 43, Buca'da ise 42 dereceye kadar çıktı.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde etkili olan sıcaklık nedeniyle açık alanların, meydan ve çarşıların tenha olduğu gözlendi.

Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşların ise gölge alanları tercih ettiği, bazı vatandaşların şemsiye ile güneşten korunduğu, bazılarının ise başlarına su dökerek serinlemeye çalıştığı gözlendi.

- AYDIN'DA SICAKLIK DÜNKÜ REKORA YAKIN

Aydın'da dün 44,6 dereceyle kırılan haziran ayı sıcaklık rekorunun ardından bugün de termometreler 44,3 dereceyi gösterdi. Karacasu ilçesinde ise sıcaklık 45,5 dereceye kadar çıktı.

Havaların bunaltıcı olmasına rağmen Kurban Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler Aydın kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştıkları görüldü.

En sıcak haziran günlerinden birini yaşayan Manisa'da da kent merkezinde 42 olarak ölçülen sıcaklık, Akhisar ilçesinde 43 dereceye ulaştı.

Turgutlu ilçesinde de muhtelif noktalardaki termometreler 45 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenen ilçede dışarıda bulunan vatandaşlar ise gölge ve ağaçlık alanları tercih etti.

- ATEŞ KARŞISINDA ÇALIŞANLAR

Sıcaklığın 43 dereceye çıktığı Denizli'de bunaltıcı hava hayatı olumsuz etkiledi.

Merkezefendi ilçesindeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda hizmet veren esnaf da sıcakla mücadele ediyor.

Pide fırınında çalışan kürek ustası İlhan Döldoş, 43 derece sıcakta ateşin karşısında çalıştığını, sürekli terlediğini söyledi.

Sıklıkla mola verdiğini anlatan Döldoş, "Ne kadar zor olsa da elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Bu ateşin karşısında herkes duramaz. Artık bu sıcağa alıştık. Kışın soğukta iyi oluyor ama yaz döneminde zor." dedi.

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