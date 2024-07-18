İzmir'de sıcaklıklar sauna etkisi yaptı

İzmir'de de etkisini gösteren kavurucu sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. 39 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle kentin Kordon gibi işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlar ağaç gölgesinde serinlemeye tercih etti. Son meteorolojik değerlendirmelere göre cuma ve cumartesi günleri de yüksek sıcaklıkların etkisinin devam edeceği ve mevsim normallerinin 2 ila 7 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi. İzmir'de de etkisini gösteren sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. 39 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle kentin Kordon gibi işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlar ağaç gölgesinde serinlemeye tercih etti. Son meteorolojik değerlendirmelere göre cuma ve cumartesi günleri bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 7 santigrat derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği bildirildi. Nemin de etkisiyle daha da fazla hissedilen sıcak hava nedeniyle kentin en yoğun yerlerinden biri olan Alsancak Kordonboyu ile işlek caddeler boş kaldı.

VATANDAŞ SERİNLEMEK İÇİN AĞAÇ GÖLGELERİNİ TERCİH ETTİ



Sıcaktan bunalanlar ise aşta ağaç altları olmak üzere gölge yerleri tercih etti. Torunlarını gezdirmeye çıktığını belirten Faik Duru, "Ancak hava çok sıcak. Torunlarımı güvercinleri beslemeleri ve görmeleri için geldik. 5 dakika duramadık. Çok sıcak. Birer gevrek aldık ve bir ağaç altına oturduk. Gidecek bir yer yok burada biraz dinleneceğiz" dedi.

Ertan Temiztepe de sıcak havadan bunaldığını vurgulayıp, "Mecburen işlerimizi halletmek için ya da biraz soluk almak için dışarı çıkıyoruz.Ancak, sıcakta bu pek mümkün olmuyor. Sıcak hava nedeniyle hemen yoruluyoruz. Bayılanlar bile oldu. Ambulansla götürdüler. Şapkasız dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.

'YERDEN SAUNA ETKİSİ VAR'



Ordu'dan İzmir'e tatil için gelen Burcu Şahin de "Burada dehşet bir sıcak hava var. Bu kadar sıcak olabileceğini düşünmüyorduk. Resmen sauna etkisi var. Bir kafe bulup, bir şeyler içip serinleyeceğiz. Ondan sonra da gölge ve serin yerlerde kalmayı tercih edeceğiz" dedi.