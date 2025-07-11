İzmir'de silah kaçakçılarına operasyon: Evden cephanelik çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütlü şekilde silah ve mühimmat ticareti yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 78 tabanca ve şarjörü, 834 tabanca fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca icra mili ve yayı, kılıç ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.