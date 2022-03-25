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İzmir'de silah kazasında 1 asker şehit oldu

İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli bir askerin, eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi.

AA25 Mart 2022 Cuma 00:16 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 00:16
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Adıyaman Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olduğu belirtildi.

Güleş'in şehadet haberinin derin bir acı ve üzüntüye neden olduğu aktarılan açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.

Güleş'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Doyran köyünde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin ağabeyi Bayram Güleş, gazetecilere, oğlu Akif Güleş'in de 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olduğunu söyledi.

Güleş, "Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Her zaman şehit vermeye varız. Devletimiz ne derse o olur." dedi.

Şehit Mahmut Güleş'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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