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İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA30 Haziran 2024 Pazar 12:13 - Güncelleme:
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'ndeki bir çorbacıda, aralarında husumet bulunan M.G. ile S.Ç. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.G. tabancayla S.Ç. ve yanındaki kardeşi S.Ç'ye (26) ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kardeş ile olay sırasında çorbacıda bulunan müşteri H.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.Ç. (30), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. H.B. ise müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

M.G, gözaltına alındı.

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