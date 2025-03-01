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İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletle gelen maskeli bir saldırgan, otomobil içerisindeki 2 kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

IHA1 Mart 2025 Cumartesi 21:33 - Güncelleme:
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
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Olay, saat 18.00 sıralarında Emek Mahallesi 7290 Sokak'ta meydana geldi. Onur Gül (27) ve Serdar Şenocak'ın (31) içinde bulunduğu 35 BAT 982 plakalı otomobile, yüzü maskeli motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan iki kişinin vücuduna mermiler isabet ederken maskeli saldırgan olay yerinden motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen Gül özel bir hastaneye, Şenocak ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Onur Gül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayak hayatını kaybetti. Serdar Şenocak'ın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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