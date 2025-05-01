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İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Beydağ ilçesinde eve ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli yakalandı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Eğridere Mahallesi'nde İbrahim Candan'a ait eve dışarıdan ateş açıldı. O sırada pencere kenarında telefonla konuşan kızı Aysun Candan (19) yaralandı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aysun Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler H.A. (35) ile Ş.A.A'yı (25) Kiraz ilçesine bağlı Mavidere Mahallesi'nde gözaltına aldı.

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