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İzmir’de silahlı saldırı! Polis her yerde onu arıyor

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen üç kişiye tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda üç kişi yaralandı.

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İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen üç kişiye tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda üç kişi yaralandı.
 
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Gazi Mahallesi 3882 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AF 6777 plakalı otomobili ile olay yerine gelen S.C., aralarında husumet bulunduğu kişilere tabanca ile ateş açtı.  Açılan ateş sonucunda kahvehanede oturan M.E. (29), G.Y.(27), U.T. (28) yaralandı. Saldırgan olay yerinde uzaklaşırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.
 
Öte yandan, polis ekipleri otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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