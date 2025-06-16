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İzmir'de silahlı suç örgütüne darbe! 17 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde helikopter destekli operasyonla yakalanan 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA16 Haziran 2025 Pazartesi 13:25 - Güncelleme:
İzmir'de silahlı suç örgütüne darbe! 17 şüpheli tutuklandı
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İzmir'de polis ekiplerinin Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde düzenlediği geniş çaplı operasyonda silahlı suç örgütü çökertildi. Helikopter destekli baskınlarla yakalanan 17 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri silahlı suç örgütüne yönelik 30 Mayıs sabahı düğmeye bastı.

Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "soruşturmanın gizliliğini ihlal", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları belirlendi. Eş zamanlı olarak Karşıyaka ve Çiğli'de birçok adrese baskın düzenleyen ekipler, helikopter desteğiyle yürütülen operasyonda örgütün lideri ve yöneticisinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsurlarına da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Haziran günü adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan 17 şüpheli de tutuklandı.

  • İzmir operasyonu
  • helikopter destekli
  • 17 şüpheli tutuklandı

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