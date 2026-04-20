  • İzmir'de ''sinyalsiz'' magandalık: Kuralları çiğnediler, uyaran vatandaşı darp ettiler!
Güncel

İzmir'de ''sinyalsiz'' magandalık: Kuralları çiğnediler, uyaran vatandaşı darp ettiler!

İzmir Çiğli'de sinyal vermeden dönüş yapan bir otomobili korna çalarak uyaran motosiklet sürücüsü F.G., araçtan inen bir grup magandanın saldırısına uğradı. Kural ihlali yapmalarına rağmen kavga başlatan şüphelilerin, darp ve hakaret dolu o anları kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü F.G. (39), önünde ilerleyen ve sinyal vermeden sağa dönüş yapan 35 CFE 561 plakalı otomobili korna çalarak uyardı. Kendisine korna çalınmasına tepki gösteren araç sürücüsü, otomobilden inerek motosiklet sürücüsüne saldırdı.

ARAÇTAKİ DİĞER KİŞİLER DE DARP ETTİ

Sürücünün saldırısının ardından araçta bulunan diğer kişiler de inerek motosiklet sürücüsünü darp etti. Darp esnasında şüpheliler, motosiklet sürücüsüne küfür ve hakaretler etti. Yaşanan şiddet anları ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın ardından motosiklet sürücüsü F.G., kask kamerası görüntülerini yanına alarak polis merkezine gitti. F.G., kaydettiği görüntülerle birlikte saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

