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İzmir'de sır ölüm! Saçını boyarken fenalaştı

İzmir'de 20 yaşındaki üniversiteli Deniz Demirbayraklı, evde saçını boyarken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Deniz Demirbayraklı'nın alerjik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.

Yeni Asır9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
İzmir'de sır ölüm! Saçını boyarken fenalaştı
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Acı olay İzmir Buca'da yaşandı. Ege Üniversitesi'nde okuyan Deniz Demirbayraklı (20) isimli genç kız, evinde aniden rahatsızlandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SAÇLARINI BOYARKEN BAĞIRMAYA BAŞLAMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre, Deniz Demirbayraklı'nın ölümünün ardından arkadaşından alınan bilgiye göre Demirbayraklı, evde saçlarını boyarken aniden bağırmaya başlayıp fenalaştı.

Yapılan inceleme sonrası genç kızın alerjik rahatsızlığı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde acil serviste ölen genç kızın bedeninde ateşli silah veya kesici delici alet yarası gibi bulgulara rastlanılmadı.

Savcının talimatıyla genç kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Muğla Dalaman'da otel işletmecisi anne Sevtap Demirbayraklı sinir krizi geçirirken, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

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